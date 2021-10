Verkehrsunfall fordert Schwerverletzten

Ein 19-jähriger Autofahrer fuhr am Montag kurz nach 16 Uhr die Ringstrasse entlang in Richtung Kasernenstrasse. Zwischen der Felsenau- und der Pulvermühlestrasse wollte ein 54-jähriger Mann die Strasse überqueren. Trotz Fussgängerstreifen übersah der Autofahrer den Mann und fuhr ihn an. Wie die Stadtpolizei Chur mitteilt, wurde der Mann dabei schwer verletzt. Die Rettung Chur brachte ihn ins Kantonsspital Graubünden.