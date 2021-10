Stau-Umfahrer verärgern Bevölkerung an der A13

Eine Strassenumfrage von Radio Südostschweiz (RSO) in Bonaduz und Rhäzüns drückt dieselbe Stimmungslage aus wie erboste Kommentare – etwa aus Zizers – in sozialen Netzwerken: Der Verkehr, der von der A13 zunehmend in die Dörfer fliesst, wird für die Bevölkerung immer unerträglicher. Schulkinder stünden oft minutenlang am Fussgängerstreifen, bis sie die Strasse endlich gefahrlos überqueren könnten, erklärt eine Bonaduzerin. Eine andere Einwohnerin hält fest, dass die Stau-Umfahrer inzwischen nicht nur während der Hauptreisezeit in den Sommerferien in die Dörfer kämen.