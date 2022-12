Jahresrückblick: Das war der Januar 2022 in Graubünden

Tests, Booster und Aufruf

Die Coronapandemie hat uns auch zum Start ins 2022 weiterhin begleitet. Bereits in den ersten Tagen des Januars zeigt sich: Bei der dritten Impfung läuft es rund im Kanton Graubünden. Schon mehr als die Hälfte der potenziellen Boosterwilligen hat zu diesem Zeitpunkt die zusätzliche Spritze bekommen.

Am 10. Januar teilt der Kanton dann mit: Die Betriebs- und Schultestungen werden in Graubünden ab sofort für alle Betriebe ausgesetzt, die nicht zu den Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen gehören. Damit will der Kanton Labore entlasten, die bei der Testflut überlastet sind.

Nur zwei Tage später folgt die nächste Ankündigung. Wieder geht es um knappe personelle Ressourcen – diesmal in der Pflege. Während der Kanton bei den Laboren auf die Reduktion der Arbeitslast setzt, geht dieser hier einen anderen Weg: Er will in Graubünden sesshafte Pflegefachpersonen zurück in den angestammten Beruf holen. Demnach müssen sich alle Personen mit Wohnsitz im Kanton Graubünden melden, «die über einen Abschluss als Pflegefachperson verfügen, derzeit jedoch nicht im erlernten Beruf tätig sind», wie es in einer Mitteilung heisst.