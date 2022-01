Boosterkampagne ist auf Kurs

Noch auf Ende Jahr hin wurde in hohem Tempo geboostert im Kanton. Allein in den letzten zehn Tagen des alten Jahres erhielten 16'000 Personen ihre dritte Impfung – 7000 davon im Pop-up-Zentrum an der Churer Rheinfelsstrasse. Insgesamt erfolgten dort 16'400 Impfungen, davon 14'000 Booster. Trotz des Erfolgs dieses Impfzentrums, wo sowohl spontan wie auch auf Termin Impfungen erfolgten, ist es nun per Ende Jahr geschlossen worden. «Wir mussten schliessen», erklärt Regierungsrat Peter Peyer gegenüber Radio Südostschweiz.