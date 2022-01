Graubünden stoppt repetitive Betriebs- und Schultests

Die rasant steigenden Fallzahlen wegen der Omikron-Variante belasten die begrenzten Laborkapazitäten stark. Dies schreibt Betriebstestungen Graubünden in einem Mail an Bündner Unternehmen. Es können Wartezeiten bis zu 48 Stunden entstehen, bis die Testresultate vorliegen. Kann diese Zeitdauer nicht massgeblich verkürzt werden, verliert das repetitive Testen seinen ursprünglichen Zweck, wie es heisst. Die Durchseuchung lasse sich so nicht mehr aufhalten.

«Die Durchseuchung lässt sich nicht mehr aufhalten.» – Kanton Graubünden

Wie es im Mail heisst, hat die Bündner Regierung deshalb entschieden, die repetitiven Testungen bis auf Weiteres auf Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, den Kindergarten sowie die erste und zweite Primarklassen zu fokussieren. Deshalb werden ab Dienstag, 11. Januar, um 12 Uhr, die repetitiven Testungen in Betrieben und Schulen ausgesetzt. Ende Januar wird die Situation von der Regierung neu beurteilt.

Priorisierung der Testberichte

Die Fokussierung der repetitiven Testungen entspreche der Priorisierungsempfehlung des Bundesamtes für Gesundheit, welche vorsieht, dass bei Testengpässen die Tests in erster Linie auf Personen und deren Kontaktpersonen mit Symptomen beschränkt werden sollen. In folgenden Bereichen wird das repetitive Testen weitergeführt:

Spitäler, Kliniken, Angebote für die stationäre Pflege und Betreuung von Langzeitpatientinnen und -patienten sowie betagten Personen, Dienste der häuslichen Pflege und Betreuung (Spitex), Wohnheime für Menschen mit Behinderung, Institutionen des Sozialbereichs und Justizvollzugsanstalten.

In den Kindergärten und auf der ersten und zweiten Primarstufe.

Gut zu wissen

• Die repetitiven Testungen werden bis auf Weiteres auf Gesundheits- und Betreuungsinstitutionen, den Kindergarten sowie erste und zweite Primarklassen fokussiert. Für alle anderen Unternehmen und Organisationen werden die repetitiven Testungen ab Dienstag, 11. Januar, 12 Uhr, ausgesetzt.

• Dringend notwendige Testzertifikate werden weiterhin in den bestehen Teststellen angeboten. Die Testzentren finden Sie hier.

• Personen mit Symptomen werden angehalten, bis zum Abklingen der Symptome oder mindestens aber für fünf Tage Zuhause zu bleiben und Kontakte zu vermeiden.

• Behalten Sie bereits ausgeliefertes Testmaterial bei sich auf. Wir informieren Sie erneut, falls das Testmaterial retourniert werden soll.

• Kontakte sollen auf ein Minimum reduziert und die Home-Office-Pflicht eingehalten werden.

• Weitere Informationen zu Isolation (positiv getestete Personen) und Quarantäne (bei Kontakt mit positiv getesteter Person) finden Sie jederzeit hier.