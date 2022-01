Skifahrer stürzt über Felswand in den Tod

Der 23-jährige Mann befand sich an einem Vereinsskitag in Grüsch Danusa. Zusammen mit einem Kollegen fuhr er gegen 22.30 Uhr von der Mittelstation Cavadura ins Tal, schreibt die Kantonspolizei Graubünden in einer Mitteilung.

Die beiden fuhren über freies Gelände talwärts und gerieten in steiles bewaldetes Gebiet. Plötzlich verlor der Kollege den 23-Jährigen aus den Augen. Als er keine Antwort auf sein Rufen erhielt, alarmierte er die Rega.