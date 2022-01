Silvesterknallerei stört Churer Bevölkerung

Das Abfeuern von Feuerwerks- und Knallkörpern hat in der Silvesternacht bei der Churer Bevölkerung für Unmut gesorgt. Das geht aus einer Meldung der Stadtpolizei Chur hervor. Es seien zahlreiche Lärmklagen und Meldungen zu Sachbeschädigungen eingegangen. Ein Grossteil der Beschwerden sei in Zusammenhang mit dem Abfeuern von Feuerwerks- und Knallkörpern in den Wohnquartieren gestanden. Gemäss Polizei mussten aufgrund dieser Meldungen mehrere Personen auf die Sicherheitsvorschriften aufmerksam gemacht und an einen anderen Ort verwiesen werden.

Molokbrände und verschmutzte Hausfassaden

Auch die Feuerwehr der Stadt Chur musste in der Silvesternacht ausrücken. Zweimal stand sie gemäss Mitteilung zusammen mit der Stadtpolizei wegen Molokbränden im Einsatz. An beiden Moloks sei Sachschaden entstanden.

Auch durch das Abfeuern von Feuerwerkskörpern entstand Sachbeschädigung: In Haldenstein betraf dies ein Fahrzeug sowie eine Hausfassade, beim Schulhaus Montalin wurde eine Fassade verunreinigt.

Weiter sei ein Fahrzeuglenker zur Anzeige gebracht worden, weil er durch das Hochdrehen des Motors vermeidbaren Lärm verursacht habe, so die Polizei abschliessend. (sz)