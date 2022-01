Wichtige Eckpunkte im Prozess um Pierin Vincenz

Um was geht es:

Vincenz und Stocker sollen sich heimlich und im privaten Rahmen an Firmen aus dem Umfeld der Raiffeisenbank und der Kreditkarten Aduno (jetzt Viseca) beteiligt haben und dann vom Weiterverkauf profitiert haben. Die beiden zusammen sollen so 25 Millionen eingenommen haben. Zudem wird ihnen vorgeworfen, Spesen im Umfang von rund 600 000 Franken verrechnet zu haben. Rund ein Drittel für Rechnungen in diversen Nightclubs.