Kanton mobilisiert die Pflegenden 

Erst am Montag verkündete die Bündner Regierung die Sistierung eines Grossteils der Pooltestungen in Betrieben und Schulen, weil die Labore überlastet sind (Ausgabe vom Dienstag). Diesen Mittwoch nun folgte die nächste Ankündigung. Wieder geht es um knappe personelle Ressourcen – diesmal in der Pflege. Während der Kanton bei den Laboren auf die Reduktion der Arbeitslast setzte, geht dieser hier einen anderen Weg: Er will in Graubünden sesshafte Pflegefachpersonen zurück in den angestammten Beruf holen, wie es in der entsprechenden Mitteilung heisst.