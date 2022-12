Jahresrückblick: Das war der Juni 2022 in Graubünden

Hanfplantage entdeckt: In einem Mehrfamilienhaus in Chur betrieb ein 39-jähriger Mann seit einem halben Jahr in einem Hobbyraum eine Indoor-Hanfplantage. Laut der Kantonspolizei Graubünden konnte sie in Zusammenarbeit mit der Staatsanwaltschaft Graubünden die Plantage Anfang Juni ausheben.

Bild Kantonspolizei Graubünden