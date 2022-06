Und plötzlich fährt die RhB in Deutschland

Neun Euro. So viel kostet seit Mittwoch das Zugticket in Deutschland, um anschliessend einen Monat durchs ganze Land reisen zu können. Das Ticket ist allerdings nur in Regionalbahnen gültig – deutschen Regionalbahnen, versteht sich. Doch Letzteres könnte die SPD kurzerhand vergessen haben. Am Mittwoch rührte die deutsche Kanzlerpartei die Werbetrommel für das neue Sparticket. Und bebilderte das Plakat passend zur Parteifarbe mit einem roten Zug: Einem Zug der Rhätischen Bahn (RhB).