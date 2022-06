Erste «Pride» in Chur lockt rund 1200 Menschen an

In Chur wurde es am Samstag bunt. Die «Khur Pride» stand an und zu sehen waren Regenbogenfarben und viele queere Menschen und Unterstützer. Sie demonstrierten für die Gleichstellung und Akzeptanz von queeren Menschen. Es war die erste «Pride» in Graubünden mit Umzug und kulturellem Rahmenprogramm. Ein Programm, das insgesamt über zehn Stunden dauerte.

Wie die Nachrichtenagentur Keystone-SDA berichtet, nahmen rund 1200 Menschen an der «Pride»-Kundgebung teil. Die Churer Stadtpolizei teile mit, dass der Anlass am Nachmittag friedlich und ohne Zwischenfälle verlaufen sei.