Über 1400 Blitze in Graubünden

Am Montagabend hat es in der Südostschweiz zünftig geblitzt und gedonnert. Praktisch im Sekundentakt erhellte sich der Himmel. Wie der Wetterdienst Meteonews schreibt, sei eine kräftige Gewitterzelle mit teilweise Hagel zwischen 20 und 22.30 Uhr von den Nordtessiner Alpen in Richtung Val Lumnezia, Safiental, Schanfigg und ins Prättigau gezogen.

Die Gewitter zogen laut Meteonews recht schnell auf, sodass die Regenmengen trotz kurzfristig stärkerem Regen nicht allzu gross ausfielen. Es habe lediglich für örtlich bis knapp über 20 Liter Regen gereicht. Dafür hat es mit knapp 9000 recht viele Blitze gegeben, am meisten davon mit 1428 in Graubünden. Das Engadin hingegen blieb vom Gewitter verschont.

Folgende Videos zeigen die Gewitterfront vom Montagabend: