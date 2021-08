Rückblick auf das tragische Unglück am Piz Segnas

Auf den Tag ist es heute Mittwoch drei Jahre her, dass eine Ju-52 am Piz Segnas oberhalb von Flims abgestürzt ist. Am 4. August 2018 startet die «Tante Ju» nach einer zweitägigen Erlebnisreise um 16.10 Uhr von Locarno mit dem Ziel Flugplatz Dübendorf.

Kurz vor 17 Uhr ereignet sich das Unglück: Das knapp 79-jährige Nostalgie-Flugzeug stürzt an der Westflanke des Piz Segnas ab. Nach Eingang des Notrufes bei der Einsatzzentrale der Kantonspolizei Graubünden machen sich sofort zahlreiche Rettungskräfte auf den Weg zum Absturzort. Zu diesem Zeitpunkt weiss noch niemand, wie tragisch das Unglück wirklich ist.

Einen Tag später informiert die Kantonspolizei über das Unglück. Es gebe keinerlei Hoffnungen mehr, jemanden lebend zu bergen, so der Gesamteinsatzleiter der Kantonspolizei Graubünden, Andreas Tobler, vor den Medien in Flims. Alle 20 Menschen an Bord, 17 Passagiere und drei Besatzungsmitglieder, sind ums Leben gekommen.

In den darauffolgenden Tagen, Wochen, Monaten und Jahren werden Ermittlungen und Abklärungen durchgeführt, Stellung bezogen, Informationen veröffentlicht. Kurz: Das Unglück am Piz Segnas wird immer wieder zum Thema.