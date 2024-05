Die RhB blickt diese Woche auf das letzte Jahr zurück

Der drohende Strommangel in Europa im Herbst 2022 beschäftigte auch die RhB. Somit hielt sich auch die Bahngesellschaft an den Richtwert der Raumtemperatur von 20 Grad in den Passagierzügen. «Allein mit dieser Massnahme können gemäss Dünser etwa 2400 Megawattstunden (MWh) Strom pro Winter eingespart werden», schrieben wir in einem Artikel (Ausgabe 15. Februar 2023). Doch nicht nur bei der Heizung wurde gespart, sondern auch bei der Benutzung der Lifte an den Bahnhöfen. Diese waren nur noch für Menschen mit Einschränkungen und für Warentransporte vorgesehen. Ausserdem reduzierte die RhB die Gesamtbeleuchtung, um so noch mehr Strom einzusparen.