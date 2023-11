Darum hinkt die Rhätische Bahn bei der Behindertengleichstellung hinterher

Die RhB erreicht die Ziele zur Behindertengleichstellung also nicht. Sie begründet den Rückstand so, dass sie eine Gebirgsbahn sei und viele Bahnhöfe in Kurven oder steilem Gefälle umbauen müsse. Hinzu kämen noch andere Substanzerhaltungsarbeiten. Zu viele Baustellen würden die Bahnverbindungen und die Sicherheit der Reisenden, die für die RhB hohe Priorität hat, nicht mehr sicherstellen, wie sie in der Mitteilung weiter schreibt.