Ein historischer Moment für die RhB

Für mehrere Jahrzehnte haben die 700er-Lokomotiven Passagiere und Güter von einem Ort zum anderen gebracht. Für eine der Lokomotiven steht nun eine letzte grosse Reise an, wenn auch nicht mehr auf Schienen. Die Rede ist von der Lok 702 «Curia». Am 19. Juni 1958 wurde sie in Betrieb genommen und war dann auf dem Stammnetz, auf allen Linien ausser der Bernina- und Arosalinie, im Einsatz. Auch die anderen 700er-Lokomotiven sind nicht mehr in Betrieb.