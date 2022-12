Jahresrückblick: Das war der Mai 2022 in Graubünden

Am 23. Mai: Der Bündner Literaturpreises wird an Gion Mathias Cavelty (mitte) in der Kantonsbibliothek in Chur verliehen. Weiter im Bild sind Autor und Stiftungsratspräsident der Stiftung Bündner Literaturpreis Köbi Gantenbein und Mitglied des Stiftungsrats Luzia Rageth. Beide halten die Laudatio an dem Anlass.

Bild Livia Mauerhofer