Neue Regierung gewählt – ohne SVP

Nun haben alle 101 Gemeinden ihre Stimmzettel ausgezählt. Die neue Bündner Regierung steht somit fest. Am meisten Stimmen bekommt Marcus Caduff (bisher, Mitte) mit 29'991 Stimmen. Auf ihn folgt Martin Bühler (neu, FDP) mit 28'649 Stimmen. Peter Peyer (bisher, SP) und Carmelia Maissen (neu, Mitte) haben nach der Auszählung von der Hauptstadt Chur Jon Domenic Parolini (bisher, Mitte) überholt. Peyer wurde mit 26'063 und Maissen mit 25'145 Stimmen in die neue Bündner Regierung gewählt. Jon Domenic Parolini kann sich mit 25'037 Stimmen ebenfalls einen Sitz in der Regierung sichern.

Die Wahl deutlich nicht geschafft haben SVP-Kandidat Roman Hug und der parteilose Hans Vetsch. Der SVP ist es somit auch im vierten Anlauf nicht gelungen, in die Regierung zurückzukehren. Die Mitte behält mit drei Sitzen die Mehrheit. Hier sieht man, wie sich die Wahl der einzelnen Regierungsratskandidaten innerhalb der Gemeinden zusammensetzt. Je dunkler die Regionen erscheinen, desto mehr Stimmen wurden jeweils für die Person abgegeben. Mit einem Klick auf den Pfeil können die Kandidaten individuell abgefragt werden.

Die Wahlbeteiligung der diesjährigen Regierungsratswahlen liegt bei 39,15 Prozent. Insgesamt wurden im Kanton Graubünden 55'341 Wahlzettel an der Urne abgegeben.

Hier ist die definitive Wahlstatistik der einzelnen Gemeinden zu finden. Mit einem Klick auf den Pfeil rechts können individuelle Abfragen erstellt werden. (red/sda)