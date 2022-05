Nach vier Jahren wieder eine Frau

Doch, doch, sie habe Samstag auf Sonntag gut geschlafen, sagt die frisch gewählte Regierungsrätin Carmelia Maissen. «Erst am Sonntagvormittag wurde ich etwas nervös.» Es ist kurz vor 14 Uhr. Die Mitte hat sich im Hotel «Chur» versammelt. Alles, was in der Partei Rang und Namen hat, wartet auf Maissen und Jon Domenic Parolini. Erstere trifft etwas nach 14 Uhr ein. Bei Parolini dauerts etwas länger.