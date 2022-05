Lukas Horrer schafft Wiederwahl nicht

Lottoscheine im Wahlcouvert

Die Davoser Gemeindekanzlei sah sich am Wahlsonntag auch mit Besonderheiten konfrontiert. So habe jemand der Gemeinde zusammen mit dem Wahlmaterial zwei Lottozettel geschickt. Diese seien «nicht weiter bearbeitet worden, hoffentlich wurde kein Millionengewinn verpasst», teilte die Gemeinde dazu auf ihrer Homepage im Rückblick auf das Abstimmungsgeschehen mit. Das absolute Highlight des Wahlwochenendes sei das Eintreffen des Wahlmaterials einer Davoser Auslandschweizer-Familie aus Chicago (USA) gewesen. Weil spät dran, sei diese Postsendung mit den Abstimmungscouverts per Express-Eilsendung geschickt worden. «Das hat zwar einiges gekostet, ist aber auch rechtzeitig eingetroffen. Besten Dank für diesen Einsatz», so der Kommentar der Davoser Gemeindekanzlei. (béz)