Das lange Warten auf den «Bus vu Chur»

Diesen Mittwochabend an der Bushaltestelle Chur Medienhaus. 17.37 Uhr, der Buschauffeur startet den Motor und fährt weg. Nicht fahrplanmässig; 17.40 Uhr steht auf der Tafel. Ein Frühstart, das kann es doch nicht sein. Allerdings stellt sich kurze Zeit später heraus: In Chur steht der Verkehr still. Der vermeintlich zu früh abfahrende Bus ist 17 Minuten zu spät. Jener, der pünktlich um 17.40 Uhr hätte fahren sollen, kommt nie – weder sieben Minuten später, wie in der ÖV-Plus-App rot angezeigt wird. Noch zehn Minuten vor sechs, noch zehn Minuten nach sechs.