Wer wird Bündner Sportlerin oder Sportler des Jahres 2022?

Jonas Baumann, Langlauf

Der 32-jährige Langläufer war an den Olympischen Spielen in Peking mit zwei Diplomrangierungen erfolgreich. In der Staffel reichte es zu Rang 7, im Teamsprint zu Platz 8. Hinzu kam ein 15. Rang im Skiathlon und ein 16. Rang über 15 Kilometer in der klassischen Technik. Dazu lief Baumann in der vergangenen Saison mehrere Spitzenrangierungen im Weltcup heraus.