Das war der Mai 2021 in Graubünden

Den Idolen am Giro d'Italia ganz nah

Serpentinenartig führt die Strasse den Splügenpass hoch. Zuerst sind am 29. Mai die Hobbyfahrer dran, ehe die Radsportprofis am Giro d’Italia den Berg hochjagen. Der Aufmarsch ist gigantisch. Ob Klein oder Gross, Jung oder Alt – alle sind da, um das Spektakel am Streckenrand live mitzuerleben. Und die Radprofis frenetisch zu unterstützen. Auch in Pandemiezeiten ist es ein Volksfest am Splügen.