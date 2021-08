Vier Jahre nach dem Bergsturz in Bondo

Der Krisenkommunikator von damals verfolgt auch heute noch, vier Jahre nach dem Unglück, was in Bondo passiert. «Natürlich lässt einem das nicht kalt. Ich verfolge über die Medien die Geschehnisse und stehe teilweise noch im direkten Kontakt mit der Gemeinde und mit Giacometti.» Hin und wieder mache er bei der Durchfahrt auch Halt in Bondo und bekomme so bei einem Kaffee im Dorf die wichtigsten Neuigkeiten mit. «Es war eine sehr schwierige Zeit für jede und jeden Involvierten, das vergisst keiner so schnell.»