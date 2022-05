In zwei Jahren von der 2. Liga zum NLA-Titel

Dass sie nicht nur in den Medien wegen ihrer Sprache immer wieder als Tessinerin bezeichnet wird, daran hat sich Fabiana Mottis gewöhnt. Sie sei aber «zu 100 Prozent eine Bündnerin. Auch im Herzen.» Umso mehr freut sie sich, dass sie als Bündner Sportlerin des Jahres nominiert ist. «Ich kann das eigentlich nicht fassen. Die Vorfreude auf die Sportnacht am 3. Juni ist bereits jetzt riesig», sagt die 18-jährige Volleyballerin. Spricht man mit ihr, wird schnell klar, dass die Verarbeitung, was ihr in den letzten Wochen und Monaten widerfahren ist, noch nicht ganz abgeschlossen ist.