Auch im Super-G ist mit ihm zu rechnen

Skirennfahrer Gino Caviezel nennt es eine «schöne Geschichte». Diese Premiere in der vergangenen Saison, als er im Super-G mit Rang 3 auf dem Podest stehen durfte. Im Riesenslalom war ihm das Debüt auf dem Podium als Dritter im Winter zuvor schon geglückt. Nun also auch in der schnelleren Disziplin. Klar, dass ihn das glücklich macht und er mit Freude zurückschaut: «Es war wohl der beste Winter in meiner bisherigen Karriere.»