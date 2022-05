Starke Vorstellung auf ungeliebtem Terrain

Seit er vor 15 Jahren ins Langlauf-Kader von Swiss-Ski aufgestiegen ist, hat Jonas Baumann vieles erlebt. Und so ist auch die Nomination für die Wahl zum Bündner Sportler des Jahres definitiv kein Neuland mehr für den 32-jährigen Profilangläufer mit Wurzeln am Schamserberg sowie langjährigem Wohn- und Trainingsort in Davos. Dies tut der Freude allerdings keinen Abbruch. «Es ist ein Zeichen, dass meine Leistungen von der Öffentlichkeit wertgeschätzt werden. Dies erfüllt mich mit Stolz.» Seine Berücksichtigung verdiente sich Baumann mit einem denkwürdigen Olympiawinter 2022.