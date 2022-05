Livia Peng, Stammtorhüterin beim FC Zürich, weiss, was sie will. «Champions League, Europameisterschaft, Weltmeisterschaft, am liebsten würde ich alles gewinnen», erzählt die gebürtige Emserin mit leuchtenden Augen. Erst kürzlich feierte sie den bisher grössten Erfolg ihrer Karriere, den Pokalsieg mit dem FC Zürich. «Das Erlebnis hat etwas in mir verändert», sagt die 20-Jährige. Das «unglaubliche Gefühl» mit der Trophäe in der Hand will sie wieder erleben. «Ich habe heute noch Hühnerhaut», meint Peng zur Atmosphäre im Zürcher Letzigrund.