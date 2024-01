«Glarnerin des Jahres 2023»: Ihr wählt die Nachfolgerin oder den Nachfolger von Jeannette Beer

Sämtliche Nominierte Glarnerinnen und Glarner werden in den ersten Januartagen in einem Porträt vorgestellt. Abstimmen kann man erst, nachdem wir in den «Glarner Nachrichten», respektive auf suedostschweiz.ch, alle Nominierten vorgestellt haben. Die Wahl wird deshalb erst am 11. Januar eröffnet. Wählen kann man mittels Coupon in der Zeitung, welcher per Post eingereicht werden kann, oder online über unsere Webseite. Der neue «Glarner des Jahres 2023» oder die neue «Glarnerin des Jahres 2023» wird am Donnerstagabend, 18. Januar, bekannt gegeben. Der Gewinnerin oder dem Gewinnerin winkt eine Trophäe und die Redaktion wird in ihrem oder seinem Namen 300 Franken an eine gemeinnützige Organisation der Wahl spenden.