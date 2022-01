Kaj Weibel ist «Glarner des Jahres 2021»

Die Überraschung beim Sieger ist gross. «Wirklich?», fragte Kaj Weibel ganz ungläubig am Telefon, als er am Sonntag von seiner Wahl zum «Glarner des Jahres 2021» erfuhr. Über eine Woche konnte auf suedostschweiz.ch für die sieben Nominierten abgestimmt werden. Am Samstag, um Mitternacht, endete das Online-Voting. Insgesamt wurden 6262 Stimmen abgegeben. Kaj Weibel erhielt 1754 Stimmen und damit 306 mehr als der Verein «Biär für ds Glarnerland» (1448 Stimmen). Ganz knapp gefolgt vom Einhorn, das mit 1422 am drittmeisten Stimmen bekam.