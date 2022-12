Die Umweltschule von Jonas Müller ist eine Erfolgsgeschichte

Jonas Müller lebt seit nunmehr sieben Jahren in Indonesien und wurde von den Lesenden der «Glarner Nachrichten» deutlich zum Glarner des Jahres 2019 gewählt. Vor dreieinhalb Jahren hat der Näfelser in der abgelegenen Provinz Raja Ampat eine Umweltschule eröffnet. Heute ist das ehemals auf Stelzen erbaute bescheidene Lernzentrum eine staatlich anerkannte Schule mit 35 Lernenden, wie der Verein Child Aid Papua in einer Mitteilung schreibt. Zwischen der Gründung der Schule in Sawinggrai und heute würden viele wichtige Meilensteine, Durststrecken, Lernkurven, Höhepunkte und das eine oder andere Hindernis liegen.