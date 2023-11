Im «Holästei» in Glarus steigt eine Party, die Barrieren überwindet

Ausgelassen tanzen und feiern, ohne doof angeschaut zu werden. Das soll für Menschen mit einer körperlichen oder geistigen Behinderung am Samstag, 18. November, im Kulturzentrum «Holästei» in Glarus möglich sein. «Es gibt viele Menschen mit einer Beeinträchtigung, die gerne Musik hören, tanzen und den Kontakt mit anderen Leuten suchen, aber sich nicht in normale Klubs und Discos getrauen, weil sie sich dort nicht wohlfühlen», sagt Zorica Reithebuch. Die angehende Sozialpädagogin kennt diesen Zwiespalt von ihrer Arbeit im Glarnersteg in Schwanden.