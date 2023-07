Auf Flügen der Edelweiss gibt es jetzt gratis Elmer Citro

Glarner Speisen in Fluggesellschaften haben eine gewisse Tradition. So gab es vor einigen Jahren eine Kontroverse über die Läderach-Schöggeli in Swiss-Flugzeugen. Die Fluggesellschaft liess den Vertrag auslaufen. Vermutet wurde, dass die Fluggesellschaft das wegen der Kritik an der Besitzerfamilie Läderach tat, die sich gegen Abtreibung einsetzte. Etwas später wurde eine Online-Petition lanciert, die forderte, dass die Swiss die Läderach-Schoggi wieder in ihr Sortiment aufnimmt.