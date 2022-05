Seit einem Jahr kann Elm der Swiss das Wasser reichen

Mit dem englischen Begriff «Altitude» – «Höhe» – wird in der Aviatik die Flughöhe angegeben, in der eine Maschine unterwegs ist. 1150 Meter über Meer wären in Elm denkbar schlecht dafür. Denn auf dieser Höhe liegt dort eine der beiden Quellen, aus denen das Wasser für Elmer Citro und Elmer Mineral stammt. Und seit dem März 2021 auch jenes der Marke Swiss Altitude 1150, bei welcher der Name auf den Ursprung des Wassers verweist.