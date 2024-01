Dorfarzt Pietro L’Abate aus Ennenda ist der «Glarner des Jahres 2023»

Der Hausarzt Pietro L’Abate hatte sich die Nomination für seinen Einsatz in seiner Praxis, im Hospiz im Salem, für die Bewohnenden von zwei Altersheimen und den Flüchtlingen vom Durchgangszentrum Rain in Ennenda verdient. Seit sieben Jahren behandelt er Flüchtlinge im Glarnerland. Ihm bedeute es viel, hier im Kleinen helfen zu können. «Für mich ist es erfüllend, wenn ich helfen kann», so L’Abate und ergänzt: «Ich habe ein Helfersyndrom.»