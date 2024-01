Das Team der Primarschule Schwanden hat den Erdrutsch über den Lehrplan gestellt

Für die Kinder sei es ein bewegendes Erlebnis gewesen, «vielleicht sogar lehrreicher als ein Unterrichtstag», sagt Suzanne Largo. Die Primarlehrerin hat nach dem Rutsch in der Wagenrunse in Schwanden vom 29. August in ihrem Schulhaus-Team die Sammelaktion angestossen, bei der dann bis Mitte September 12'000 Franken zusammengekommen sind. «Durchgeführt haben wir die Aktion aber als ganzes Team», so Largo.