Pietro L’Abate, der Ennendaner Hausarzt mit Helfersyndrom

Der unscheinbare Arztpavillon in Ennenda hinterlässt auf den ersten Blick keinen so grossen Eindruck wie die prächtigen Häuser, die sonst an der Villastrasse stehen. Er erinnert an einen Bungalow. Ihn aber als «Baracke» zu bezeichnen, wie es die «Glarner Nachrichten» in einem früheren Artikel getan haben, geht für Pietro L’Abate zu weit. 2005 hat er die Praxis übernommen.