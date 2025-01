Über diese sechs Pendler-Typen nervt sich unser Redaktor im Zug nach Glarus

Auf den letzten Zacken schaffen sie es am frühen Morgen noch an den Bahnhof und in den Zug. Die jungen Frauen sind beim Absitzen noch ganz ausser Puste. Wieder zu Luft gekommen, funktionieren sie das Zugabteil zum Bad um. All das, wofür daheim keine Zeit mehr blieb, wird nun nachgeholt: Haare bürsten, frisieren und Make-up Schicht für Schicht auftragen. Die Smartphone-Kamera dient als Spiegel, die Freundin neben dran als Beauty-Utensilien-Halterin. Nach einigen Minuten ist die temporeiche, morgendliche «Verwandlung» des Gesichts abgeschlossen – pünktlich mit der Ankunft in Glarus.