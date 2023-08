Seit 25 Jahren prangt das gelbe M eingangs Glarus

Er trägt keine schwarz-weisse Uniform wie die anderen Arbeiterinnen und Arbeiter im «McDonald’s» in Glarus. Karl Fritz hantiert im hellblauen Markenhemd an der Kaffeemaschine, füllt Chicken-Nuggets mit einer kleinen Schaufel in eine Kartonschachtel und klappt den Deckel zu. Als kleine Stärkung nach der Rushhour am Mittag verspeist er einige Pommes frites aus einer weissen Papiertüte.