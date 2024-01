So pendeln die Bündnerinnen und Glarner

Im Jahr 2022 sind rund 3,6 Millionen Menschen in der Schweiz zur Arbeit gependelt. Auch im Kanton Graubünden gibt es einige Pendler. Gemäss dem Bundesamt für Statistik (BFS) pendeln in Graubünden insgesamt 12'496 Personen. Davon reisen 6029 Personen aus dem Kanton Graubünden in einen anderen Kanton und 6467 reisen für die Arbeit in den Kanton Graubünden. Somit hat Graubünden eine positive Bilanz von 437 Personen. Im Kanton Glarus reisen 4607 aus ihrem Kanton weg und 4167 pendeln nach Glarus wegen des Jobs. Daraus ergibt sich eine negative Bilanz mit 443 Personen. Dabei werde schweizweit grösstenteils, zu etwa 50 Prozent, das Auto benutzt.