Die «Rollbar» in Glarus soll so bleiben, wie sie ist – dem Kanton zum Trotz

Wenn es die «Rollbar» im Volksgarten in Glarus nicht geben würde, müsste man sie erfinden. Das zeigt sich schon daran, dass es bei schönem Wetter kaum möglich ist, am Mittag oder am Abend einen freien Tisch im Sommerbistro zu finden. Die «Rollbar» hat im gastronomischen Angebot der «kleinsten Hauptstadt», die ja sonst leider kaum urbanes Flair hat, eine Lücke geschlossen. Plötzlich war es möglich, draussen unter Parkbäumen zu sitzen, etwas zu trinken und den Flaneuren im Park zuzusehen. Die «Rollbar» ist der beste Ort in der Stadt.