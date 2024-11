Trump im Landsgemeindering? Wenn die Glarner Politik wie in den USA funktionieren würde

Weil jeder Bundesstaat ein eigenes Wahlsystem hat, weil Donald Trump in jeder Hinsicht so abgedreht ist und weil es so viele ungeschriebene Gesetze gibt: US-Wahlen sind mehr als Politik. Was viele nicht wissen: Das politische System der USA war das genaue Vorbild für die Organisation des Schweizer Bundesstaates im Jahre 1848. Mit einer Ausnahme: Anstelle des Präsidenten hat sich die junge Schweiz damals für einen Bundesrat aus sieben Personen entschieden.