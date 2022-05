Der neue Landrat ist polarisierter und rechter

Unter dem Strich sind die Sitzverschiebungen im 60-köpfigen Landrat wie schon in den vergangenen Wahlen minim. Die SVP gewinnt bei den Landratswahlen vom Sonntag zwei Sitze, die Mitte verliert zwei. Die Grünen gewinnen einen Sitz, die Grünliberalen verlieren einen. Doch dürfte sich vor allem die Sitzverschiebung von der Mitte zur SVP in den nächsten vier Jahren auswirken. In der Umwelt- und in der Sozialpolitik haben in den vergangenen Jahren die Mitte, die GLP, die Grünen und die SP manchmal erfolgreich gegen SVP und FDP zusammengearbeitet.