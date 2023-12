Jahresrückblick: Das war der Oktober 2023 in Graubünden

Top 5 der meistgeklickten Artikel:

Ein Bauprojekt am Caumasee und ein verunfalltes Wohnmobil. Diese zwei Themen haben euch als Online-Leserschaft im Oktober am meisten bewegt. Das zeigen unsere Top 5 der am häufigsten geklickten Artikel auf «suedostschweiz.ch».

1. Nach einem Vierteljahrhundert fahren die Baumaschinen auf

Das neue Restaurant am Caumaseee kann nach einem Vierteljahrhundert Hin und Her endlich realisiert werden. Die Bauarbeiten begannen im Oktober.