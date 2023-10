Nach einem Vierteljahrhundert fahren die Baumaschinen auf

«Der Caumasee ist ein hochsensibler, aber auch ein hochprominenter Ort. Die Flimserinnen und Flimser sind hier wohl besonders kritisch.» Der kommunale Tourismusfachchef Guido Casty weiss aus eigener Erfahrung, dass es in Flims so ist, wie er es an diesem Donnerstagnachmittag Anfang Oktober am Seeufer formuliert. Er hat einen grossen Teil der Leidensgeschichte um die Restaurantprojekte für die «Perle von Flims» als Behördenmitglied selbst miterlebt.