So sehen Heidi und Geissenpeter heute aus

Anuk Steffen hat die Ausbildung zur Hotelkommunikationsfachfrau an der EHL Swiss School of Tourism abgeschlossen. 2019 spielte Anuk noch eine Hauptrolle im Drama «Pig Heart». Heute ist sie dabei, die gesundheitliche Berufsmaturität in Chur abzuschliessen. Wenn sie an den Filmdreh von Heidi zurückdenkt, erinnert sich Steffen an schöne Dinge. «Eine meiner Lieblingsszenen ist die, in der ich und Quirin in den See springen», erzählt sie. Was sie in der Zukunft noch erwartet, weiss die Heidi-Schauspielerin nicht.