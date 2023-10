Wohnmobil überschlägt sich auf A13 bei Zizers

Das Wohnmobil mit Töffanhänger war am Samstagmorgen um 6 Uhr mit zwei Personen und zwei Hunden auf der Autobahn A13 in Richtung Süden unterwegs, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Graubünden heisst. Ein Auto sei auf der Höhe des Rastplatzes Apfelwuhr dem Wohnmobil aufgefahren. Dann prallte der 22-jährige Autofahrer beim Überholen auf das Wohnmobil, wobei das Mobil von der rechen auf die linke Fahrbahn geriet, wie es weiter heisst. Das Wohnmobil habe sich überschlagen und sei auf der Leitplanke beschädigt zum Stillstand gekommen. Die Töffs seien vom Anhänger weggerissen worden und nebst dem Auto und dem Wohnmobil auch auf der Strasse gelegen.