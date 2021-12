Das war der Februar 2021 in Graubünden

Kalte Hintern neben Terrassen

Am 24. Februar wird war, was schon länger befürchtet wurde: Take-away-Anbieter in den Bündner Skigebieten dürfen ab sofort keine Sitzplätze mehr anbieten. Mit dem Entschluss der Bündner Regierung endet ein mehrwöchiger Sonderweg, den Graubünden und einige andere Bergkantone gegangen waren. Der Kanton hatte sich gegen die Schliessungsforderungen aus Bundesbern gewehrt. Am Ende war der Druck zu gross.