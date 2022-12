Jahresrückblick: Das war der Oktober 2022 in Graubünden

St. Gallen in Bündner Händen

Vom 13. bis 23. Oktober geht in St. Gallen die Olma über die Bühne. Diesjähriger Gastkanton an der grössten Schweizer Messe für Landwirtschaft und Ernährung ist Graubünden. Ob touristische Höhepunkte, traditionelles Handwerk, moderne Forschung oder innovative Landwirtschaft – in der Sonderschau «Erlebniswelt Graubünden» zeigt der Kanton, was er zu bieten hat. Ausserdem präsentiert Graubünden an der 79. Ausgabe der Olma eine Spezialität der besonderen Art: den mit einer Länge von 17 Meter und einem Gewicht von 45 Kilogramm grössten Capuns der Welt. Ein weiteres Highlight ist der Festumzug am ersten Messe-Samstag, am Tag des Gastkantons, an dem über 1000 Bündnerinnen und Bündner teilnehmen. Und zwar ganz nach dem Motto «aifach gspunna».